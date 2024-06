Sabato 1 Giugno 2024, 07:45

L’annuncio del presidente americano Joe Biden rappresenta un passo avanti importante per cercare di porre fine alla guerra in corso sulla Striscia di Gaza, causata dallo spietato attacco oltre confine dei terroristi di Hamas con la cattura di 252 ostaggi e l'uccisione di più di mille persone. Dopo 241 giorni di stragi, devastazioni e di terribili sofferenze per la popolazione civile, gli Stati Uniti dichiarano che appoggiano l’ultima proposta di tregua di Israele e se ne fanno garanti non solo per il governo di Gerusalemme, ma anche per Hamas.

La nuova proposta prevede tre fasi che richiederanno molto tempo. La prima, di sei settimane, include un cessate il fuoco, il ritiro da Gaza delle forze israeliane, il rilascio di alcuni ostaggi e di centinaia di prigionieri palestinesi. In questa fase Israele e Hamas dovrebbero incontrarsi per nuove trattative con la mediazione di Qatar e Egitto. Si continuerebbe poi con il rilascio di tutti gli ostaggi residui e con la cessazione permanente delle ostilità. L’ultima fase sarà invece dedicata alla ricostruzione, e ci vorranno molti anni, vista la mole delle rovine causata dagli attacchi e il gran numero di bombe inesplose rimaste tra le macerie.

Biden, nel discorso fatto ieri per annunciare la proposta, ha soprattutto cercato di convincere Israele e Hamas che continuare la guerra non ha più senso. A Israele ha detto che l’organizzazione terroristica non è più in grado di organizzare un altro 7 ottobre e che non si può continuare a inseguire una vittoria totale che sta costando molto in termini di vite umane, di risorse economiche e di danni all’immagine di Israele nel mondo.

La proposta, elaborata a Doha, in Qatar, è già stata consegnata dai mediatori israeliani ad Hamas mercoledì scorso, ma il gruppo terroristico esita e non ha ancora risposto. Molti dei suoi leader vorranno la certezza di non essere più ricercati da Israele dopo la tregua e chiedono che gli attacchi si fermino prima di sedersi al tavolo della trattativa. Biden è poi perfettamente consapevole che anche in Israele ci sono resistenze, con esponenti della leadership che non nascondono di voler restare a Gaza per sempre, e militari che non vogliono andarsene dalla Striscia prima di avere concluso le operazioni.

Biden ha convocato una conferenza stampa all’improvviso, mentre i siti web americani titolavano solo sulle dichiarazioni di Donald Trump dopo la sentenza di colpevolezza del tribunale di New York. Anche Biden ha cominciato parlando di Trump e criticandolo per la mancanza di rispetto che ha per la giustizia americana, accusata dall’ex presidente di avere costruito un falso processo contro di lui. Ma è poi passato al Medio Oriente, quasi a voler rimarcare una differenza tra il suo agire da statista impegnato a risolvere i problemi del mondo e quello di Trump, più preoccupato dalle dichiarazioni di una pornostar alla quale aveva dato molti soldi per stare zitta. Per l’America, la pace in Medio Oriente è importante, ma oggi è Trump a catturare l’attenzione di tutti.

Il presidente americano ha comunque bisogno che le guerre in corso nella Striscia di Gaza e in Ucraina, o almeno una delle due, finiscano prima delle elezioni di novembre. Se non accadrà, la crescente debolezza del ruolo americano nel mondo sarà sempre più evidente, e chi ha come slogan l’obiettivo di fare l’America di nuovo grande avrà più probabilità di vincere, anche se è appena stato dichiarato un criminale. In Ucraina non si vedono progressi, nonostante la conferenza di metà giugno in Svizzera e l’intervento della Cina, che ha ribadito l’intenzione di aprire un tavolo di trattativa con tutti i paesi interessati. Biden ha appena confermato gli aiuti a Kiev e ha dato il via libera ad utilizzare le armi della Nato sul territorio russo. Il piano di pace per Gaza è un buon tentativo, ma ha molti nemici in Medio Oriente e anche in Israele. Ha bisogno di essere perseguito con tenacia, pensando non solo a finire questa guerra, ma anche a porre le basi perché non ne scoppi presto un’altra, per le stesse ragioni mai risolte.