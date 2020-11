Biden, prime nomine per il nuovo presidente: Avril Haines prima donna a capo degli 007

Prima tornata di nomine per il futuro governo Biden. E una serie di "prime volte": intanto c'è Avril Haines, ex vice direttrice della Cia ed ex vice consigliera per la sicurezza nazionale, che sarà la prima donna a guidare l0intelligence degli 007. Ma anche Alejandro Mayorkas, ex vicesegretario del dipartimento per la sicurezza interna, confermato tre volte dal Senato nella sua carriera, che sarà il primo ispanico e immigrato a diventare segretario del dipartimento per la Homeland Security (corrispondente sostanzialmente al ministero degli Interni).

APPROFONDIMENTI INVISTA "Vi racconto Joe Biden", Sechi intervista Nuschese il Re della dinner... LA STORIA Covid, la California da sogno a incubo: «Triplicati i positivi... USA 2020 Biden sceglie Anthony Blinken come Segretario di Stato:... USA Trump, ricandidatura entro l'anno: «Non vedo l'ora di...

Biden sceglie Anthony Blinken come Segretario di Stato: martedì l'annuncio. Ecco chi è

«Non abbiamo tempo da perdere quando si tratta della nostra sicurezza nazionale e della nostra politica estera. Ho bisogno di un team pronto sin dal primo giorno ad aiutarmi a reclamare il posto dell'America a capo tavola - ha commentato Biden - radunare il mondo per essere all'altezza delle grandissime sfide che abbiamo davanti e far avanzare la sicurezza, la prosperità e i valori. Questo è il punto cruciale di tale team». L'ex segretario di Stato John Kerry sarà inviato speciale del presidente Usa per il clima e siederà nel consiglio per la Sicurezza nazionale, dove per la prima volta un dirigente preposto al climate change avrà un posto: lo rende noto lo staff di Joe Biden.

Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA