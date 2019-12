Biden criticato da un elettore: «Sei vecchio». E lui perde le staffe

Joe Biden, frontrunner dem nella corsa alla Casa Bianca, ha perso le staffe in un dibattito in Iowa quando un anziano partecipante, identificato come un agricoltore non repubblicano, lo ha incalzato su suo figlio Hunter, riecheggiando le accuse mosse dal presidente. «Noi tutti sappiamo che Trump ha pasticciato in Ucraina ma tu hai mandato tuo figlio lì per ottenere un posto e lavorare per una società energetica anche se non aveva alcuna esperienza nel settore», lo ha accusato. «Stavi vendendo l'accesso al presidente proprio come Trump», ha proseguito. «Sei un dannato bugiardo», gli ha risposto irritato Biden, respingendo ogni accusa. L'ex vice di Obama ha sfidato l'agricoltore anche su un altro punto debole che gli il suo interlocutore gli ha rinfacciato: l'età. «Facciamo una gara di flessioni qui, corriamo, facciamo qualunque cosa tu voglia. Facciamo un test di intelligenza», ha sbottato. Il battibecco rivela alcune delle mine che Biden può trovare lungo la corsa per la presidenza.

