Biden, cosa sappiamo della perquisizione? E quali conseguenze del caso dei documenti riservati sulla corsa alla rielezione

Nuovi documenti classificati come "riservati" sono stati trovati a casa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel Delaware. Le rivelazioni dell'Fbi alimentano negli States riflessioni sulla gestione di informazioni sensibili da parte dell'inquilino della Casa Bianca. Sebbene trapeli qualche imbarazzo, i democratici non vedano la situazione - differente dall'indagine penale del DOJ su Trump - come dannosa per le prospettive di rielezione di Biden, ma in diversi ambienti ci si chiede quale possa essere effettivamente il ritorno - quanto meno di immagine - sul presidente.

Biden, trovati altri 6 documenti top secret in casa dopo perquisizione. «Materiale rilevante per indagini»

Biden, cosa sappiamo sul caso dei documenti

Biden negli ultimi tempi stava godendo di un ritorno posito nel suo indice di approvazione da parte dei cittadini amenirica, e i sondaggi rivelavano un maggiore sostegno da parte di elettori indipendenti e "non elettori" nei suoi confronti. Nuovi sviluppi nello scandalo - ritengono diversi analisti - potrebbero però ridurre il consenso attorno alla sua figura. Anche in considerazione del fatto che Biden si prepara a tenere il suo discorso sullo stato dell'Unione all'inizio di febbraio e potenzialmente in quell'occasione potrebbe annunciare una sua corsa per la rielezione. Sebbene il presidente minimizzi sul caso, un sondaggio della Quinnipiac University ha rilevato che il 60% degli americani pensa che abbia gestito il caso in modo inappropriato.

LA PERQUISIZIONE

Un avvocato di Biden ha sottolineato in una dichiarazione ufficiale che il presidente sta collaborando con il Dipartimento di giustizia sulle indagini, affermando inoltre che la perquisizione della sua residenza a Wilmington, nel Delaware, è stata volontaria e concordata. E L'Fbi conferma la ricostruzione. Ma la perquisizione, che il team legale del presidente ha atteso di rivelare fino al giorno successivo al suo svolgimento, sta generando nuove domande sulla trasparenza della Casa Bianca.

COSA SAPPIAMO DEI DOCUMENTI RISERVATI DI BIDEN

Più di una dozzina di documenti riservati sono stati scoperti in tutto negli uffici personali di Biden. Un primo lotto di documenti è stato scoperto al Biden Penn Center lo scorso anno, poco prima delle elezioni di Midterm. La loro esistenza non è stata resa pubblica dalla Casa Bianca. La CBS ha riferito sui documenti a gennaio, provocando un'inchiesta del Congresso. Una successiva perquisizione della casa al mare di Biden non ha prodotto il ritrovamento di ulteriori documenti, come riferito la Casa Bianca. Tuttavia, gli avvocati di Biden hanno trovato sei pagine di materiale riservato nella sua residenza di Wilmington. E almeno altri sei documenti sono stati scoperti durante la perquisizione condotta venerdì dal Dipartimento di Giustizia. L'avvocato di Biden, Bob Bauer, afferma che sono stati presi in possesso anche alcuni appunti scritti a mano.