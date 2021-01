Auguri a “salve” per Biden e la moglie: il cannoncino dei coriandoli si smonta

Auguri senza coriandoli. Un Buon Anno a "salve" per i coniugi Biden, che ieri sera, al termine di un'intervista in diretta con la Abc, non sono riusciti a far funzionare il cannoncino per il lancio dei coriandoli con i quali avrebbero voluto salutare il popolo americano. Le immagini del presidente eletto e la moglie Jill erano trasmesse su schermi giganti allestiti in una semideserta Times Square a New York, chiusa al grande pubblico per le misure anti Covid.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Biden on ABC: "I'm more optimistic about America's chances than I've ever been, and I've been around this for a while." <a href="https://t.co/pywCW2AiBv">pic.twitter.com/pywCW2AiBv</a></p>— Brian Stelter (@brianstelter) <a href="https://twitter.com/brianstelter/status/1344843654465265664?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Alla fine la futura first lady ha cercato di azionare un contenitore che avrebbe dovuto lanciare in aria i coriandoli, ma non c'è riuscita, e nemmeno l'aiuto del marito ha dato migliori risultati. La coppia ride per quello che è appena accaduto e saluta il giornalista. «Migliore fortuna nel nuovo anno», ha augurato loro l'intervistatore, Ryan Seacrest, prima di chiudere il collegamento.

