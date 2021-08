Biden: «L'evacuazione un successo straordinario». Poi il messaggio all'Isis: vi inseguiremo fino agli inferi

Martedì 31 Agosto 2021, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 22:12

Joe Biden torna a parlare all'America. A 24 ore dal decollo dell'ultimo aereo militare Usa dall'aeroporto di Kabul (con l'immagine iconica dell'ultimo marine a lasciare il suolo afghano), il presidente cerca di guardare avanti continuando a sostenere le scelte fatte sull'Afghanistan: «L'evacuazione è stato uno straordinario successo», ha detto Biden, definendo l'addio da Kabul «una missione di compassione». Poi lancia un messaggio ai terroristi dell'Isis: «Gli Stati Uniti non dimenticheranno, non perdoneranno, vi inseguiremo fino agli inferi e pagherete il vostro prezzo».

APPROFONDIMENTI MONDO Afghanistan, «no a quote di rifugiati in Europa» AFGHANISTAN Kabul, l'ultimo soldato a lasciare la città: la foto... KABUL L'addio dell'America dopo 20 anni IL CASO Cani soldato americani «abbandonati a Kabul» ECONOMIA Le ultime truppe Usa hanno lasciato il Paese: la guerra è...

Cani soldato americani «abbandonati a Kabul», ira degli animalisti su Joe Biden

La fine della missione

«Mi prendo la responsabilità per tutte le decisioni prese. Non volevo continuare questa guerra per sempre», ha detto il presidente degli Usa. Che poi continua: «Di fronte all'avanzata dei talebani avevano due scelte: o seguire gli accordi fatti dal mio predecessore Donald Trump o inviare altre migliaia di soldati in una escalation della guerra». Secondo Biden adesso per gli Stati Uniti ci sono altri problemi: «È arrivato il momento di guardare al futuro. Questa è la decisione giusta, la decisione più saggia per l'America. Ora c'è un mondo nuovo e dobbiamo difendere gli Usa da nuove minacce. La nostra strategia deve cambiare. Non avevamo bisogno di continuare una guerra di terra. Il mondo sta cambiando - continua il presidente - dobbiamo affrontare le sfide di questo secolo e la competizione con la Cina o la Russia, continuando a combattere il terrorismo».

La situazione a Kabul

«Ci sono ancora 100-200 americani in Afghanistan e per loro non c'è nessuna scadenza. Li faremo uscire se vogliono uscire», ha spiegato Biden. Sulla scelta del 31 agosto ha precisato che si trattava di una «data non arbitraria» ma decisa «per salvare vite», assumendosi tutta la «responsabilità del ritiro». Sugli afghani la linea è la stessa: «Governo ed esercito non hanno resistito quanto pensavamo».

Afghanistan, l'addio dell'America dopo 20 anni. «La più grande evacuazione aerea nella storia Usa»