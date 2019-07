Una bibita gratis in cambio di un bicchiere di sigarette: l'iniziativa ecologica in Spagna

Ripuliamo la spiaggia insieme. "Portaci un bicchiere di mozziconi di sigarette, in cambio, ti offriamo una bibita".

Questo, il messaggio del Tibu-Ron Beach, una delle strutture balneari di Barcellona che, con la singolare e super ecologica iniziativa, ha voluto porre l'accento sul tema dell'inquinamento delle coste del Mediterraneo. Nata durante la scorsa stagione balneare, l'idea era stata ripresa da diversi altri operatori del settore ben prima che i dati relativi all'inquinamento derivato dai mozziconi di sigaretta gettati sulle spiagge, se non direttamente in mare, fossero noti.

Oggi infatti, sappiamo che un solo mozzicone di sigaretta può arrivare a contaminare fino a tre litri di acqua marina. Per non parlare dell'altissimo rischio che corrono pesci, mammiferi e uccelli marini quando, scambiandolo per cibo, quel mozzicone lo ingurgitano. Basti pensare che, ogni anno, vengono prodotte oltre 4.950 miliardi di sigarette con filtro e che, di queste, quasi i due terzi vengono regolarmente gettate a terra.

E poco importa se, quel "a terra", spesso significa l'inizio di un lungo tragitto che le farà arrivare in mare e su quelle splendide spiagge, oggi contese dai bagnanti. Anche e soprattutto per questo, iniziative come quella del Tibu-Ron Beach Club, dovrebbero essere incentivate. Così da ridurre i pericoli per la fauna marina e restituire dignità alle nostre coste mediterranee, così amate e maltrattate.



