Betty, ecco la gatta meteorologa che ha conquistato il web

NEW YORK – Betty è una gatta di una certa età. Era abituata ad avere la casa tutta per sè, quando papà, mamma e figli andavano a scuola e al lavoro. Ma ora, con il lockdown, con tutta la famiglia chiusa in casa, Betty vede il suo regno invaso, e ci tiene a far capire che questo rimane comunque il suo regno.

Ma proprio così, per la sua testardaggine, è diventata famosa. La casa di Betty appartiene a Jeff Lyons, meteorologo presso la stazione televisiva Nbc dell’Indiana. Obbligato anche lui a fare i suo servizi sul tempo da casa, Lyons ha sistemato lo screen e le luci nel suo salotto. Ma già alla prima trasmissione “fatta in casa”, Betty si è avventurata davanti alla telecamera, e si è piazzata regalmente su uno sgabello che Lyons doveva usare per appollaiarsi mentre era in collegamento diretto con lo studio.



Ma invece di protestare, il pubblico è rimasto incantato. E da quella sua prima comparsa, Betty è diventata immediatamente una star. Difatti adesso Lyons non solo fa i suoi servizi con Betty vicina, ma spesso la tiene in braccio.



La stazione ha sfruttato al massimo la popolarità di Betty, e usa le sue foto per indicare se si prevede bel tempo o pioggia. In caso di pioggia, con un po’ di retouching, la coda di Betty tiene alto un ombrello rosso, in caso di bel tempo, la zampa di Betty si posa sul sole e la gatta compare “con gli occhiali” e un cappello di paglia.



Davanti alle migliaia di domande arrivate alla stazione, il meteorologo ha anche fatto una trasmissione speciale su FaceBook, in cui ha risposto ad alcuni spettatori che avevano scritto da ogni angolo del mondo, perfino dall’Asia e dall’Africa. E così abbiamo scoperto che Betty ha undici anni, e si è presentata un giorno alla porta di casa dei Lyons, per non andarsene mai più.



Non può essere stato un caso. La famiglia aveva appena perso il loro primo gatto e la moglie di Jeff ne voleva un altro: «Va bene – aveva risposto lui -. Ma solo quando ne ne incontriamo un altro che ha bisogno di una casa». Pochi gorni dopo era comparsa la gattina, una pallina di pelo morbido, con quella spettacolare coda vaporosa che ha conquistato il pubblico. Ed è subito diventata la regina di casa Lyons.











