Bertrand Cantat: «Così uccisi Marie Trintignant», polemiche per la trasmissione in tv della confessione

Alla vigilia della giornata dedicata alla violenza sulle donne ieri sera la rete francese M6 ha trasmesso la deposizione del cantante dei “Noir Désir” Bertrand Cantat condannato a otto anni di reclusione per l’omicidio dell’attrice Marie Trintignant nel luglio 2003, figlia dell'attore e regista Jean Louis. La messa in onda ha scatenato una grande polemica in Francia. La donna, 41 anni, picchiata con forza dal suo compagno, morì dopo alcuni giorni di coma.Arrestato in Lituania, venne interrogato dai giudici di quel paese. «Marie - disse Cantat - durante una discussione, è diventata molto aggressiva, isterica, mi ha dato un pugno in faccia e poi mi ha preso al collo...E da quel momento le ho dato dei colpi. Dei colpi forti, 4,5,6 fortissimi, usando il dritto e il rovescio delle mani, avevo degli anelli». Poi l’ha lanciata sul divano ma «è finita per terra e ha battuto la testa».