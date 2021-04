14 Aprile 2021

di Anna Guaita

NEW YORK Era stato condannato a 150 anni di prigione per i suoi imbrogli che avevano derubato oltre 37 mila persone in ben 136 Paesi, ma Bernie Madoff è morto oggi, per una crisi renale, dopo esser stato ricoverato nell'infermeria del carcere di Butner, nella Carolina del nord.

Il finanziere imbroglione aveva 82 anni. Le sue truffe avevano coinvolto anche personalità famose come il regista Steven Spielberg, l’attore Kevin Bacon, e il premioNobel per la pace Elie Weisel.

In totale, Madoff aveva derubato 65 miliardi di dollari, in quella che è stata definita la più grande frode finanziaria dell storia Usa. Nel 2009 si era dichiarato colpevole di aver mentito e truffato per oltre 40 anni.

La frode è stata interrotta dopo una lunga indagine, quando i suoi due figli hanno deciso di collaborare con le autorità. In una lettera dalla prigione, il finanziere sostenne che era stata la crisi seguente alla Guerra del Golfo all’inizio degli anni Novanta che lo aveva portato a frodare i clienti.

Nonostante Bernie avesse sostenuto che i figli non sapevano nulla dei suoi imbrogli, il sospetto rimase sulla loro testa, anche perchè in effetti lavoravano tutti e due nella società. Il figlio Mark si è suicidato nel 2010, a 46 anni. Nel 2014 il figlio Andrew è morto di cancro, all’età di 48 anni.