Berlino, spari vicino Checkpoint Charlie: caccia a un uomo che ha rapinato uno Starbucks

Spari e maxi operazione di polizia a Berlino, dove un uomo ha rapinato uno Starbucks nei pressi di Checkpoint Charlie. Lo riferiscono i media tedeschi. Testimoni hanno sentito rumore di spari. Il colpevole è in fuga, secondo quanto dichiarato dalla polizia che ha isolato l'area attorno all'incrocio tra Friedrichstrasse e Kochstrasse. Alcuni agenti stanno perquisendo gli edifici vicino al popolare caffè.

#BREAKING: Shooting incident near Berlin‘s Checkpoint Charlie was an attempted robbery: Berlin police via Twitter pic.twitter.com/06KjYk0GDT

— I.E.N. (@BreakingIEN) December 30, 2019