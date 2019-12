Berlino, attimi di terrore: evacuati i mercatini di Natale, concerto sospeso, ma è falso allarme

Attimi di paura a Berlino, dove sono stati evacuati i mercatini di Natale. I mercatini di Natale della Chiesa della Memoria, a Berlino, sono stati sgomberati in seguito al ritrovamento di due oggetti sospetti. Lo riporta la Dpa. Secondo la Bild online, due uomini, ritenuti pericolosi islamisti, sono stati arrestati. Stando al portale del tabloid, si tratterebbe di due siriani. Si tratta degli stessi mercatini di Natale colpiti tre anni fa dal tunisino Anis Amri, che uccise 12 persone e ne ferì 48 lanciandosi sulla folla con un Tir.

Sale l'allerta anche nel nostro Paese «Attenzione massima durante le feste»

Germania, sei arresti per terrorismo: preparavano attentato ai mercatini di Natale



L'allarme terrorismo alla Breitscheidplatz di Berlino, dove stasera è stato sgomberato il mercatino di Natale, ha provocato anche l'interruzione di un concerto, che si stava tenendo nella Chiesa della Memoria. Lo riporta la Bild on line. A causa delle operazioni di polizia, inoltre, scrive ancora il portale del tabloid, i treni della metropolitana non hanno potuto far sosta alla stazione di Zoologische Garten.

Falso allarme. Falso allarme al mercatino di Natale di Berlino, sgomberato in serata per alcuni oggetti sospetti. La polizia, secondo la Bild, ha rilasciato i due fermati. In particolare ci sarebbe stato uno scambio di persona per la somiglianza dei nomi tra uno dei sospetti e un ricercato sul quale pende un mandato di cattura. Anche l'ispezione nel mercatino di Natale non ha portato ad alcun risultato.



