Berlino, negazionisti in piazza contro le politiche anti-Covid: tensioni alla Porta di Brandeburgo

A Berlino migliaia di persone sono scese in piazza contro le politiche del governo sul Coronavirus. Nel quartiere di Mitte, e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sono raccolte fra cinquemila e diecimila persone, secondo le forze dell'ordine. Un altro migliaio di persone sta sfilando su Marschallbruecke. Stando al portavoce della polizia, molte persone non indossano la mascherina e gli agenti stanno richiamando al rispetto della distanza. Se questo non sarà rispettato, ha aggiunto, si arriverà alle conseguenze del caso. Berlino è uno degli hotspot del covid, in Germania. La polizia non ha escluso il ricorso agli idranti per disperdere la manifestazione.

