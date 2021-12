Berlino, 5 morti trovati in una casa, tra loro 3 bambini: ferite da taglio e da proiettili

Berlino, 5 persone sono state trovate senza vita in una casa, e la polizia indaga per pluriomicidio. Le cinque persone sono state trovate in una abitazione a sud della capitale tedesca. Per la polizia sono state uccise ed è stato aperto un fascicolo d'indagine per pluriomicidio.

Tre bambini uccisi

Ci sono tre bambini fra i cinque corpi senza vita ritrovati in una casa a sud di Berlino, a Koenigs Wusterhausen. Secondo gli inquirenti, scrive la Dpa, sui cinque cadaveri sono state trovate ferite da taglio e da proiettili.