Aeroporto di Berlino in tilt, 300 voli cancellati e disagi per 35mila passeggeri: è il più grande sciopero degli ultimi anni

Tutti i voli passeggeri all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo previsti per oggi sono stati cancellati o riprogrammati a causa di uno sciopero dei dipendenti. Il 25 gennaio, circa 300 voli dovevano decollare o atterrare all'aeroporto di Berlino. Lo sciopero ha causato disagi a 35mila passeggeri.



Lo sciopero programmato è iniziato alle 3:30 di mercoledì e durerà fino alla fine della giornata.



Mentre la direzione della compagnia aerea ha riprogrammato alcuni voli a giovedì e ne ha dirottati altri verso aeroporti come Dresda e Lipsia, molti passeggeri sono stati «indirizzati» verso le linee ferroviare.

