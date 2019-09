Arabia Saudita, allarme prezzo del petrolio: si infiamma lo scontro tra Usa e Iran Trump: «Pronti a reagire agli attacchi contro Riad»

Intanto una nave da guerra statunitense, il cacciatorpediniere Uss Ramage, dotato di un sofisticato sistema missilistico guidato da radar, ha attraccato al porto di Beirut, in Libano, proprio all'indomani degli attacchi, mentre Trump ha offerto al principe ereditario saudita Mohammad bin Salman «il suo sostegno all'autodifesa dell' Arabia Saudita». Tutti segnali che preoccupano la comunità internazionale, a partire dall'Europa, dove una portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, ha ricordato che gli attacchi «pongono una minaccia reale alla sicurezza regionale» e minano «il lavoro in corso per la de-escalation e il dialogo».

Sia Washington che Riad si sono dette pronte ad utilizzare le loro riserve strategiche di petrolio (rispettivamente di 630 e di 188 milioni di barili) per far fronte alle perdite della produzione causate dagli attacchi agli impianti del primo Paese esportatore di greggio al mondo: 5,7 milioni di barili al giorno, circa metà della produzione saudita, che copre il 10% delle forniture mondiali. Aramco sta lavorando alacremente per ripristinare la piena produzione ma secondo gli esperti occorreranno settimane, non giorni. E questo, anche se Riad ha assicurato che le esportazioni continueranno regolarmente in questa settimana per effetto delle riserve, potrebbe far schizzare verso l'alto il prezzo del petrolio, sino a 70 dollari al barile. Fiato sospeso quindi lunedì, quando è attesa la prima reazione alla riapertura dei mercati internazionali.

La Borsa di Riad, primo mercato finanziario del mondo arabo, ha già perso oggi circa il 3% in apertura, prima di recuperare qualcosa. Gli attacchi hanno colpito al cuore il sistema economico saudita, mandando in fiamme il più grande impianto al mondo per il trattamento del greggio. E hanno messo a nudo la vulnerabilità della maggiore società del Paese, l'Aramco appunto, proprio alla vigilia di quella che era stata prennunciata «l'Ipo del secolo», una quotazione voluta da bin Salman nel processo di privatizzazione e modernizzazione del Paese. I raid rimettono inoltre in discussione anche la prospettiva dello storico faccia a faccia fra Trump e Rohani, a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite: «Non aiutano», ha sottolineato la consigliera della Casa Bianca Kellyanne Conway.