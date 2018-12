L'auto - una Tesla S - è elettrica, totalmente elettrica, ma la signora evidentemente non lo sa e tenta di rifornirla di carburante senza riuscire a trovare l'inesistente bocchettone del serbatoi. Le riprese in arrivo dagli Stati Uniti sono esilaranti, anche se resta il dubbio di una messinscena. Le risate due due automobilisti che riprendono i goffi tentativi della donna, fake o no che siano, è comunque contagiosa.



Ultimo aggiornamento: 23:00

