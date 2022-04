Benjamin Hall, il reporter ferito in Ucraina: «Ho perso mezza gamba e un piede, ma sono fortunato a essere qui»

Benjamin Hall, 39enne giornalista dell’emittente Fox News era stato ferito gravemente in Ucraina il 14 marzo mentre «stava raccogliendo informazioni fuori Kiev». Da allora non si avevano avute più notizie. Oggi il reporterer è tornare a postare una sua foto sui social.

To sum it up, I've lost half a leg on one side and a foot on the other. One hand is being put together, one eye is no longer working, and my hearing is pretty blown… but all in all I feel pretty damn lucky to be here - and it is the people who got me here who are amazing! pic.twitter.com/HNjO6PbdGf

— Benjamin Hall (@BenjaminHallFNC) April 8, 2022