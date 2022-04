Benda il fidanzato e lo porta in un luogo isolato per fargli una "sorpresa" poi gli taglia la gola

Non aveva nessuna intenzione di sposarsi, ma invece di parlarne con il promesso sposo ha bendato il fidanzato portandolo su una collinetta isolata per dargli una bella... sorpresa. Arrivati nel luogo prescelto però la ragazza 22enne gli ha tagliato la gola lasciando il compagno 28enne in un lago di sangue. Il giovane si è salvato solo grazie all’intervento di alcuni passanti che lo hanno portato di corsa in ospedale. Ora dopo 30 punti di sutura si sta riprendendo ma certamente non vorrà ricevere sorprese per un bel po’. Il tentato omicidio è avvenuto in India nello stato dell’Andhra Pradesh dove i due fidanzatini si sarebbero dovuti sposare il prossimo 29 maggio. Un matrimonio combinato dalle famiglie che la ragazza però non accettava. Tanto che, come ha confessato alla polizia, ha creduto di poter cancellare il problema, eliminando il prescelto per le nozze.

Secondo quanto riporta la stampa locale, lo scorso 18 aprile la coppia dopo pranzo, si è diretta al tempio di Amarapuri perché la ragazza voleva presentare il futuro marito ai suoi amici. Sulla strada per la collina, però la giovane ha deciso di fermarsi a comprare un regalo: una sorpresa che gli avrebbe dato solo a destinazione. Una volta raggiunta la cima della collina, la 22enne avrebbe quindi bendato il suo fidanzato usando una sciarpa con il pretesto di mostrargli il presente. Invece del regalo, la ragazza ha tirato fuori un coltello e gli ha tagliato la gola perché come ha riferito la polizia «non voleva sposare questo ragazzo né nessun altro». E’ stata accusata di tentato omicidio e ora è in custodia, se condannata, rischia fino a dieci anni di carcere. Intanto i genitori della coppia si incolpano a vicenda per l'incidente.