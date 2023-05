Israele, Ue cancella ricevimento per la presenza del ministro Ben Gvir: «Non rispetta i nostri valori». E lui: «È una vergogna»

L'annuncio che sarà il ministro per la Sicurezza nazionale, il controverso esponente di estrema destra Itamar Ben Gvir, a partecipare domani ad un evento per la Festa dell'Europa mette in difficoltà gli ambasciatori europei in Israele riuniti oggi in via «eccezionale» per decidere il da farsi. A raccontare la vicenda è il quotidiano Haaretz, mentre l'emittente Channel 13 ha riferito che l'Ue ha informato Israele che potrebbero essere cancellati tutti i discorsi all'evento. «Vi è un'ampia gamma di possibili risposte, dal non partecipare all'evento, fino a partecipare ignorando il discorso di Ben Gvir. Tutte le opzioni sono sul tavolo», ha detto un diplomatico europeo, spiegando che si cercherà oggi di concordare una risposta comune a «questa provocazione». C'è anche l'ipotesi di mandare al ricevimento solo i numeri due delle ambasciate. L'insistenza di Ben Gvir a partecipare all'evento, nota Haaretz, costringe l'Ue a confrontarsi con la presenza dell'estrema destra nel governo Netanyahu. Finora, ha spiegato un diplomatico, la linea della maggior parte dei paesi europei, e della stessa Ue, è stata di cooperare con gli elementi più moderati del governo israeliano, ignorando l'estrema destra. «Ben Gvir costringe l'Ue a metter fine a questo approccio e rispondere», spiega il diplomatico.

Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, che la settimana scorsa è stato in visita al quartier generale Ue a Bruxelles, non poteva andare all'evento per la festa dell'Europa perché in viaggio in India. Quando si è saputo che sarebbe andato Ben Gvir diversi paesi Ue hanno chiesto che si scegliesse un altro nome. Ma il leader di Otzma Yehudit si è rifiutato di fare un passo indietro e ha fatto sapere anche che intende criticare nel suo discorso l'atteggiamento europeo verso il conflitto israelo-palestinese. Molti ambasciatori temono che Ben Gvir voglia usare l'evento per legittimarsi a livello internazionale. «Arriverà, pronuncerà un discorso di fronte ad un uditorio ben educato che non lo fischierà, stringerà un pò di mani, e userà tutto ciò per sostenere che il mondo accetta lui e le sue dottrine razziste», ha detto un ambasciatore ad Haaretz. «La scelta di Ben Gvir come rappresentante al ricevimento - scrive Haaretz- ha sorpreso sia gli inviati israeliani presso gli stati europei che le loro controparti in Israele. Nessun diplomatico europeo ha incontrato Ben Gvir dall'insediamento del nuovo governo in gennaio».