Disputa legale in Belgio, sequestrate opere di Banksy

Alcune opere di Banksy esposte in Belgio sono state sequestrate dalle autorità, perché sono emersi dubbi che non fossero assicurate. Lo riferisce la Bbc. I lavori dell'artista di strada, che comprendono foto, dipinti e serigrafie per un valore di 15 milioni di euro, erano state esposte in uno spazio vuoto di un supermercato a Bruxelles. Tuttavia l'ex agente di Banksy, Steve Lazarides, che aveva curato la raccolta, ha affermato che la mostra fosse illegale. L'azienda tedesca che ha commissionato l'esposizione, invece, ha assicurato di avere tutti i permessi. Così il gestore dello spazio del supermercato ha deciso di rivolgersi alla giustizia per dirimere la disputa. Una corte belga esaminerà il caso nei prossimi mesi, nel frattempo le opere di Banksy resteranno negli uffici giudiziari. © RIPRODUZIONE RISERVATA