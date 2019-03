Belfast, creano il pi-greco umano più grande del mondo per la compagna di scuola scomparsa a 11 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la compagna di scuola morta a febbraio i ragazzi decidono di compiere una sfida da record: fare il pi-greco umano più grande del mondo, con 1.170 persone.A realizzarlo in Irlanda del Nord sono stati gli studenti della Lismore Comprehensive School di Craigavon, nella Contea di Armagh, che hanno così battuto il precedente record, portoghese, con 847 persone.L’iniziativa, scrive il quotidiano, è nata per ricordare l'11enne Maddy-Leigh Harbinson, morta a seguito delle conseguenze del diabete di tipo 1 di cui soffriva. L’occasione per ricordarla ha così portato anche a una raccolta fondi per Diabetes Uk, un'organizzazione inglese a sostegno della ricerca sul diabete.