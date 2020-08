Beirut, proteste in piazza contro il governo: 109 manifestanti feriti negli scontri

Scontri nel centro di Beirut, vicino al Parlamento, tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza in quello che è stato ribattezzato il «sabato della rabbia» dopo la duplice esplosione che martedì ha colpito il porto della capitale libanese causando almeno 154 vittime. Almeno 109 manifestanti feriti, lo riferiscono i media libanesi sottolineando che la polizia ha lanciato lacrimogeni e proiettili di gomma. Secondo la Croce Rossa libanese - riporta The Daily Star - 22 sono stati portati in ospedale, mentre 87 sono stati curati in loco.

Un manichino dalle sembianze di Hasan Nasrallah, leader degli Hezbollah libanesi e considerato un discendente del profeta Maometto, è stato appeso a un finto-patibolo di legno in piazza dei Martiri, a Beirut, da manifestanti anti-governativi. In passato, offese e ingiurie contro Nasrallah hanno sempre suscitato la rabbiosa reazione dei seguaci del Partito di Dio filo-iraniano, milizia armata e che ha rappresentanti nelle istituzioni libanesi.



Assalto ai ministeri

Il ministero degli Esteri libanese è stato preso d'assalto dai manifestanti scesi in piazza. I manifestanti hanno quindi ribattezzato il ministero come 'sede della Rivoluzionè. Un volta entrati, alcuni manifestanti hanno dato alle fiamme le fotografie del presidente libanese Michel Aoun, che erano appese alla parete all'interno del palazzo. È quanto si vede in immagini diffuse dall'emittente al-Arabiya. L'esercito è arrivato al ministero per negoziare con i manifestanti, come riferiscono i media libanesi. I manifestanti avevano assaltato precedentemente la sede del ministero degli esteri a Beirut, rimosso la foto del presidente della Repubblica Michel Aoun e l'hanno distrutta gettandola a terra. Le immagini in diretta di questo assalto provengono dalla tv libanese al Jadid che trasmette in diretta. «Vai via! Vai via!», gridano gli assalitori riferendosi al capo dello Stato. Seguaci di Hezbollah sono scesi in strada nel centro di Beirut, dal vicino quartiere di Zoqaq al Blatt, per protestare contro i manifestanti anti-governativi che hanno esposto manichini del leader del movimento sciita, Hasan Nasrallah. L'esercito libanese si è frapposto e per ora ha respinto l'assalto dei seguaci di Hezbollah sul Ring, la sopraelevata che si affaccia su Piazza dei Martiri. Qui, le forze dell'ordine si stanno scontrando con manifestanti antigovernativi, sparando pallottole di gomma e gas lacrimogeni. Beirut, nato durante l'esplosione in ospedale senza elettricità: il miracolo del piccolo George «Beirut, non escluso il missile». La versione politica libanese Esplosione Beirut, spunta il video di una bomba. Hezbollah: nessun deposito di armi nel porto

I manifestanti feriti

Almeno 109 manifestanti sono rimasti feriti quando reparti dell'esercito sono intervenuti per disperdere un corteo che da Piazza dei Martiri cercava di dirigersi verso la sede del Parlamento. I militari hanno sparato gas lacrimogeni e pallottole di gomma per disperdere la folla. Una parte dei manifestanti si è riparata dietro un muretto di pietra accanto alla Moschea al Amin, nella Piazza dei Martiri, gridando: «Rivolta! Rivolta!».

I media libanesi riferiscono che la rete Internet è stata interrotta poco fa nella zona del centro di Beirut, dove sono in corso proteste anti-governative e incidenti tra manifestanti e forze dell'ordine. Non si conoscono le cause dell'interruzione di Internet. Già nelle scorse settimane vi erano state interruzioni delle comunicazioni telefoniche nella zona dovute a malfunzionamenti tecnici. Ma i media ipotizzano che l'interruzione odierna sia stata decisa dalle autorità per limitare la capacità dei manifestanti di comunicare via Internet tra loro e diffondere immagini delle violenze in corso.

Ieri attivisti di vari comitati di protesta hanno percorso in auto le strade dei quartieri semidistrutti lanciando appelli con megafoni e distribuendo volantini per chiamare i cittadini a partecipare in massa alla manifestazione odiena.

