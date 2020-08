Beirut, il dolore di Mika: «Straziante e lancinante, il mio cuore è con il Libano»

E' nato a Beirut e il 18 agosto compirà 37 anni. Ma sarà una festa amara per Mika. Perché quello che è accaduto a Beirut è «straziante», è «lancinante», «fa venire i brividi». Una serie di tweet di sgomento e dolore per quanto accaduto ieri sono stati pubblicati stanotte dalla popstar, il cantautore e showman libanese naturalizzato britannico, che in queste settimane si trova spesso in Italia per partecipare alle selezioni di X Factor, il talent di Sky Uno dove torna in giuria da settembre.

Mika, in alcuni tweet scritti tanto in francese quanto in inglese, ha scritto: «Osservo e leggo con preoccupazione, tristezza e orrore gli eventi che si svolgono a Beirut. Quello che è successo, vite ferite o perse per sempre, mi spezza il cuore. Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma la sofferenza è lancinante». Poi ha sottolineato una coincidenza che lo ha toccato parlicolarmente: « Il mio cuore è con Beirut e il Libano . 4 anni fa proprio oggi in cui mi esibivo a Baalbek in Libano. Ho trascorso la mattinata a guardare le foto di quella sera. Concludo la giornata guardando queste terribili immagini di Beirut che mi fanno venire i brividi».

Je regarde et lis avec inquiétude, tristesse et horreur les événements qui se déroulent à Beyrouth. Ce qui s’est produit, des vies blessées ou perdues à jamais, me fend le coeur. Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé mais la souffrance est atroce. — MIKA (@mikasounds) August 4, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA