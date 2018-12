Battesimo choc: il prete la immerge con violenza, bimba piange disperata VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladi due anni, immersa completamentenella, viene spinta sott'acqua con forza dal prete. Una, due, tre volte: la violenza è incredibile. Immagini forti che arrivano dallae hanno inevitabilmente sollevato grandi polemiche. Il religioso è l'ortodosso Ilia Semiletov. L'uomo non si cura del pianto disperato della piccola, ma la afferra deciso e la immerge con schizzi d'acqua ovunque.IL PRECEDENTE Prete picchia un bambino durante il battesimo: preso a schiaffi perché piange​ «Il prete mi ha detto che va fatto tutto con violenza perché c’è Satana dentro i bambini non battezzati che deve uscire. Ricordo di essermi terrorizzata», ha raccontato ​Liliya Reznikova, una parrocchiana. I genitori della piccola non hanno trovato nulla da ridire, al contrario, si sono detti grati al prete che però ora, dato che il video è divenuto virale, rischia di essere indagato.