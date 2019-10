Catalogna caos, migliaia in piazza a Barcellona: strade bloccate e voli cancellati

Barcellona-Real Madrid non si giocherà il 26 ottobre. La federcalcio spagnola, dopo la riunione del comitato delle competizioni, ha ufficializzato il rinvio del Clasico della Liga per ragioni di sicurezza alla luce degli scontri di questi giorni nella città catalana. I due club dovranno trovare un accordo per fissare la nuova data entro lunedì prossimo. Se le due società - fa sapere la federazione iberica - non riusciranno a farlo sarà la stessa Rfef (la Federazione calcistica della Spagna) a determinare il giorno in cui si giocherà il match.

Proprio il 26 ottobre è in programma a Barcellona un'altra grande manifestazione degli indipendentisti dopo quelle andate in scena nei giorni scorsi. La Rfef ha invece escluso l'ipotesi di una inversione del campo (andata al Bernabeu e ritorno al Cap Nou) che era stata proposta dalla Liga.



Quarto sciopero generale in Catalogna indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. Lo riferisce El Pais. A Barcellona sono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione. «Questa settimana abbiamo assistito a episodi di violenza da parte di gruppi minoritari ma ben organizzati. Le loro azioni non resteranno impunite». Lo ha detto il ministro degli Interni spagnolo Fernando Grande-Marlaska in una conferenza stampa sugli scontri degli ultimi giorni durante le manifestazioni dei separatisti catalani.

L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, si è consegnato alle autorità belghe. Lo riporta La Vanguardia. In un comunicato, lo stesso Puigdemont ha spiegato che ha deciso di presentarsi volontariamente in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola. Puigdemont respinge l'ordine di arresto e si oppone a «ogni tentativo» di rimandarlo in Spagna.

Dopo essersi consegnato volontariamente alla giustizia belga, l'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stato rilasciato. Lo ha spiegato lui stesso incontrando i media. «Sono stato rilasciato senza cauzione, resto a disposizione della giustizia belga. Non lascerò il Paese», ha detto il leader catalano, secondo quanto riportato da La Vanguardia.



