Barcellona, arrestati sei giovani anarchici italiani durante le proteste per il rapper Hasél

Sei italiani arrestati in Catalogna. L'assessore all'Interno Miquel Sàmper ha reso noto che ci sono anche degli italiani tra i 14 manifestanti finiti in manette negli scontri di sabato scorso a Barcellona nelle proteste contro l'arresto del rappee Pablo Hasèl. Lo riportano i media spagnoli. Sàmper ha spiegato che si tratta di persone «legate ai movimenti anarchici» che hanno manifestato «condotte violente». La polizia catalana - si apprende - ha informato il consolato italiano a Barcellona che tra i fermi ci sono 5 ragazzi ed una ragazza italiani. Il consolato, in attesa di conoscere i reati contestati, si sta attivando per prestare assistenza ai fermati.

