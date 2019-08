Barca si ribalta nella Manica: morti tre bambini intrappolati nella cabina

Drammatico incidente nella Manica, al largo della Normandia: tre bambini, di sei, sette e 11 anni sono morti. È accaduto nel pomeriggio di oggi, non lontano dalla località di Agon-Coutainville, a qualche centinaio di metri dalla costa: una barca a motore si è ribaltata in mare e tre delle sei persone a bordo, tutti bambini, sono rimasti intrappolati in cabina e non sono sopravvissuti. Ne dà conto il quotidiano francese le Parisien, spiegando che al momento non sono chiare le cause, mentre sono pochi anche i dettagli sulla dinamica dell'incidente.

Stando alle prime ricostruzioni i tre adulti sono stati catapultati fuori dall'imbarcazione nel momento in cui questa si è ribaltata, ma sono stati subito ripescati dal mare dal massiccio dispositivo di soccorso immediatamente dispiegato, composto da diverse imbarcazioni e un elicottero. I tre adulti salvati risultano leggermente feriti e sono stati trasportati in ospedale. Vivono però il dramma della morte dei tre bambini che erano rimasti bloccati nella cabina. È stata intanto aperta un'inchiesta per determinare le cause del drammatico incidente..

Ultimo aggiornamento: 21:17

