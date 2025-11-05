Barbara Jankavski, morta a 31 anni la «Barbie umana»: indagini in corso sulle cause

Apericena - Newsletter Il punto sui temi di attualità, ogni lunedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

La comunità social brasiliana è sotto choc per la morte improvvisa di Barbara Jankavski, influencer di 31 anni conosciuta online come la «Barbie umana».

La giovane, divenuta celebre per il numero impressionante di interventi estetici condivisi con i suoi follower, è stata trovata senza vita in circostanze ancora avvolte nel mistero.

La scoperta del cadavere

Secondo quanto riferito dalla polizia di San Paolo, il corpo della donna è stato scoperto il 2 novembre all’interno dell’abitazione di Renato Campos Pinto de Vitto, 51 anni, che avrebbe contattato Jankavski per un incontro di natura sessuale.

L’uomo ha raccontato agli investigatori che i due avrebbero assunto sostanze stupefacenti e che, poco dopo, l’influencer si sarebbe addormentata senza più risvegliarsi.

I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Tuttavia, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per “morte sospetta”, dopo aver rilevato una ferita vicino all’occhio sinistro e segni sulla schiena della vittima.

Le autorità hanno disposto l’autopsia e analisi tossicologiche approfondite per accertare se si sia trattato di overdose, incidente o possibile violenza.

Chi era la Barbie umana

Barbara era un personaggio controverso del web.

Con centinaia di migliaia di seguaci sui social, raccontava apertamente il suo percorso di trasformazione fisica estrema, rendendo pubblici ogni intervento e ogni dettaglio del suo corpo modificato. Il suo ultimo post risaliva al 1º ottobre, poco più di un mese prima della morte. La notizia della scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove amici, fan e colleghi influencer hanno riempito i suoi profili di messaggi di dolore e commozione. Nei media brasiliani, il caso ha riacceso il dibattito sui limiti della chirurgia estetica, sul rapporto tra immagine e identità digitale e sulla fragilità emotiva di chi vive sotto l’occhio costante del pubblico online.