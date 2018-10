Bansky, all'asta Sotheby's l'opera si autodistrugge subito dopo la vendita

Sorpresa a un’asta di Sotheby’s a Londra dove un dipinto di Bansky si è autodistrutto sotto gli occhi dei presenti appena dopo essere stato battuto per oltre un milione di sterline. La tela è scivolata verso il basso passando per una sorta di tritadocumenti che ha fatto a brandelli gran parte dell'opera. «Siamo stati Banskyzzati», ha detto Alex Branczik, senior director di Sotheby’s. Chi abbia azionato il marchingegno che ha fatto il dipinto a striscioline resta un mistero: che lo stesso street artist da sempre protetto dall'anonimato fosse nascosto tra la folla? Una cosa è certa: non è affatto detto che il valore dell'opera esca ridimensionato dalla vicenda, anzi.

Riesce difficile credere che Bansky non ci abbia pensato. L'artista non ha mai autorizzato le mostre organizzate con le sue opere in giro per il mondo e si è sempre schierato contro il "sistema" dell'arte contemporanea. Tuttavia è ben consapevole del valore di ciò che produce e sa perfettamente che gran parte di questo valore deriva proprio dalla sua avversione all'establishment. Un'opera come quella andata in frantumi rischia perciò di diventare emblematica del suo carattere, forse la più emblematica mai vista finora.