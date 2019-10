Parlamentare assume una sosia per superare gli esami: cacciata dall'Università

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa la parlamentare e ha pensato di assumereper cercare di superare gli esami all'Università. Dopo averla scoperta (l'accusa è che ne avesse preso almeno 8 persone pronte a fare i superesperti delle materie dei test), è stata cacciata dall'ateneo.Lei è, deputata del. E' componente del partito di maggioranza, la Lega Popolare Bengalese. Almeno in 13 prove (questo, secondo l'accusa), lei avrebbe tentato di far andar bene lo scambio di persona.A far emergere lo scandalo, racconta il quotidiano britannico, undell'emittente privata Nagorik Tv che ha ripreso le diverse sosia mentre si trovavano tra i banchi della Bangladesh Open University."Gli studenti delegati" dall'onorevole "sono stati protetti dai bodyguard del parlamentare quando si sono seduti per fare le prove - commenta un funzionario dell'Università - Tutti lo sapevano, ma nessuno ha pronunciato una parola perché lei proviene da una famiglia molto influente".