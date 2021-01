Stati Uniti, i sostenitori di Trump hanno un problema con la geografia

Sono diversi gli scatti che arrivano da Washington dove la destra nazionalista ha occupato per qualche ora Capitol Hill. Momenti drammatici per la democrazia e attimi di paura per le persone incollate davanti alla tv. Nel giorno della certificazione della vittoria del nuovo presidente Joe Biden al Congresso i sostenitori di Donald Trump hanno assediato Capitol Hill, costringendo a sospendere la seduta. Pesante il bilancio con quattro le vittime. Su Twitter qualcuno ha notato alcuni particolari dei manifestanti. Oltre ai loro costumi anche alcune bandiere evidentemente fuori contesto. Come quella della Georgia in mano ai fan di Trump. Ma non la Georgia degli Stati Uniti, totalmente diversa, ma quella dello Stato tra Europa e Asia con capitale Tbilisi. Sui social la considerazione di alcuni utenti: «Questo ragazzo ha appena digitato "bandiera della Georgia" su Amazon e ha fatto clic sul primo risultato della ricerca»

APPROFONDIMENTI MONDO Assalto al Congresso Usa, Biden: «Resisteremo qui e vinceremo... MONDO Stati Uniti, il momento dell'assalto al Congresso

This guy really just typed 'Georgia flag' into Amazon and clicked on the top result pic.twitter.com/jpL7XIUI0U — Eoin. (@eoinburgin) January 6, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA