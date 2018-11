Bancomat impazzito regala soldi per ore: distribuite banconote da 100 invece che da 10

🤑 Free money! Customers who received $100 bills instead of $20s at ATM can keep cash, bank says - https://t.co/Dl52EDV9GV pic.twitter.com/digIhMiKlR — KPRC 2 Houston (@KPRC2) 26 novembre 2018

Un curioso malfunzionamento, il sogno di chissà quante persone che diventa realtà. Uno sportellodi Houston, in Texas, ha cominciato aper due ore ai fortunati clienti che si trovavano a prelevare. O meglio, a erogare banconote da 100 dollari al posto di quelle da 10, consegnando nelle mani degli utenti grosse somme di denaro. Lo sportello incriminato dellaè stato letteralmente preso d'assalto nelle sue due ore di "follia", in quanto la notizia del malfunzionamento ha cominciato a circolare su Facebook.La lunga fila creatasi all'esterno della banca ha però insospettito i dipendenti, che hanno immediatamente messo fuori servizio la macchina. La banca - riportano i media americani - ha deciso a sorpresa di lasciar tenere i soldi a tutti coloro che hanno prelevato senza incorrere in sanzioni. Per quanto riguarda il malfunzionamento, invece, pare sia stato causato da un banale errore umano: il dipendente che ha caricato l'ATM avrebbe inserio le banconote da 100 dollari in luogo di quelle da 10, trasformando il bancomat in un'autentica gallina dalle uova d'oro.