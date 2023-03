Bancomat bloccato ai clienti filorussi: ecco cosa succede in caso di prelievo e versamento

Gli sportelli automatici dell'istituto bancario ucraino «PrivatBank» sono stati aggiornati: d'ora in poi chi sceglierà di eseguire transizioni in lingua russa troverà una sorpresa dai colori giallo-blu, quelli della bandiera ucraina. Ma allora i russi come possono eseguire operazioni presso gli sportelli automatici?

Cosa è successo

Se un russo, filorusso o chiunque parli la lingua russa sceglie di eseguire un'operazione con l'iterfaccia russa, si troverà comparire una schermata blu e gialla con la scritta «Gloria all'Ucraina!» .

Inoltre, negli sportelli automatici e nei terminali self-service di «PrivatBank» c'è l'opportunità di sostenere i difensori ucraini con l'apposito menù «Aiuto alle forze armate ucraine» dove seguendo i passaggi è possibile fare una donazione.

Nella nota stampa della bancasi legge: «Negli sportelli automatici e nei terminali self-service di PrivatBank c'è l'opportunità di sostenere i difensori ucraini. Ecco le parole-chiave dei passaggi: Bancomat: menu Aiuto alle forze armate". Terminali: "Carità" - "Sostegno delle forze armate dell'Ucraina". Fatto».



Беремо і відзначаємо День народження Шевченка закриттям збору #лютийдонат на розвідувальні дрони для ЗСУ!



Разом із @NBUkraine та @U24_gov_ua зібрали 11 789 100 грн .Тепер 11 безпілотних комплексів ЧАКЛУН допомагатимуть нашим оборонцям на фронті виявляти ворога. — PrivatBank (@privatbankua) March 9, 2023





Le carte russe

In seguito ai tragici avvenimenti che stanno avendo luogo in Ucraina, i circuiti internazionali di pagamento Visa e MasterCard hanno temporaneamente Modificato il loro servizio in Russia. Ciò ha fatto sì che le carte Visa e MasterCard rilasciate da istituti finanziari russi funzionino solo in Russia. Se hai una carta russa, la puoi usare solo nel territorio della Federazione.

Inoltre, le carte Visa e MasterCard rilasciate da banche di altri paesi non funzionano in Russia né per pagare, né per ritirare dai bancomat.