Bambino scomparso da otto mesi viene ritrovato a Washington. L'Fbi «Non sappiamo come sia finito lì»

Il bambino di 8 anni scomparso per otto mesi dallo stato di Washington è stato ritrovato sano e salvo in Missouri.

La scomparsa di Breadson John era stata denunciata il 17 giugno dello scorso anno dopo un controllo del benessere nella sua casa di Vancouver. La polizia locale, con il supporto dell'FBI, non è riuscita a trovare il bambino e i membri della famiglia non hanno fornito ulteriori dettagli sulla sua sorte.

Il ritrovamento

Oggi l'FBI di Seattle ha ringraziato gli agenti dello sceriffo della contea di Jasper per aver aiutato a ritrovare Breadson venerdì 17 febbraio, a otto mesi esatti dalla sua scomparsa. Non era chiaro cosa ci facesse il ragazzo in Missouri.

L'FBI avrebbe scoperto che il ragazzo era stato portato nella contea di Jasper nell'agosto dello scorso anno. Fino ad allora, l'FBI aveva detto che avrebbe potuto visitare o soggiornare presso parenti alle Hawaii, in Arizona, a Washington o negli Stati Federati della Micronesia. La scoperta nella contea di Jasper ha portato gli investigatori nel Missouri, dove hanno trovato il ragazzo, anche se non è chiaro con chi sia stato e come negli ultimi otto mesi. Gli ultimi tutori conosciuti di Breadson erano i nonni, si legge in un comunicato della polizia di Vancouver, e nel dicembre del 2022 sono stati denunciati per interferenza nella custodia. Sono stati considerati persone di interesse per il caso.

L'FBI ha dichiarato che Breadson è nato alle Hawaii e parla inglese e chukeese, una lingua austronesiana parlata in alcune zone della Micronesia. Due settimane fa sono stati ritrovati due bambini scomparsi dal Missouri da quasi un anno. I bambini, di 11 e 12 anni, sono stati ritrovati con la madre non affidataria in un negozio di alimentari in Florida.

Kristi Gilley è stata arrestata dopo che la polizia ha effettuato un controllo della targa del suo veicolo, da cui è emerso che era una fuggitiva. La polizia ha dichiarato che i bambini saranno ricongiunti con i membri della famiglia in Missouri.