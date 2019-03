Bimbo si nasconde per gioco nel frigo portatile e resta intrappolato, i genitori lo cercano per ore

Ultimo aggiornamento: 18:48

Una storia a lieto fine arriva dalla Florida, dove una famiglia di Pompano Beach riesce a riabbracciare il proprio figlio dopo che si era nascosto per gioco all’interno di un frigorifero portatile lasciato incustodito nel giardino.Nikolas Wayne ha solo 5 anni ed era andato insieme alla propria famiglia a fare una gita in barca durante la quale il frigorifero portatile si era bagnato e per questo non era stato portato in casa.Durante la preparazione della cena, i genitori ed i fratelli più grandi si sono completamente dimenticati del piccolo Nikolas e del frigorifero. Soltanto le urla disperate del piccolo provenienti dal giardino hanno fatto scattare le ricerche. Inizialmente, in preda al panico, Rob e Maria non riuscirono a capire da dove provenissero le urla.Dopo attente ricerche si è capito che il bambino era rimasto intrappolato all’interno del frigorifero il quale, una volta chiuso, si era sigillato con il chiavistello.Per fortuna Nikolas è stato ritrovato in tempo e ha imparato la lezione ma, per sicurezza, Rob ha apportato alcune modifiche al design dell’elettrodomestico grazie alle quali non si chiuderà più.