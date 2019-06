Bambino di 10 anni muore mentre gioca a calcio con gli amici: fatale un infarto

Un bambino di 10 anni, crolla e muore mentre gioca a calcio con gli amici al parco dopo un arresto cardiaco. Il piccolo calciatore è crollato a terra ed è morto mentre giocava a pallone con altri ragazzini della sua età. Si pensa che Petro Dixon sia deceduto per un vaso sanguigno esploso nel suo cervello mentre si trovava in una zona ricreativa di Salford in Inghilterra. I passanti - compresi i giocatori del vicino club di rugby - sono corsi in suo aiuto e hanno eseguito il massaggio cardiaco al bambino fino all'arrivo dei paramedici. Il cuore di Petro si è fermato per 20 minuti prima che gli equipaggi delle ambulanze riuscissero a riavviarlo.

Tributes are being paid to a "wonderful" 10 year old who collapsed and died playing with friends.

Petro Dixon's family say he "loved nothing more than helping others" - and are donating his organs to give others the gift of life: https://t.co/iJuZbXHYVL pic.twitter.com/mhXseCigle

— ITV Granada Reports (@GranadaReports) 26 giugno 2019