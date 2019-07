Dipendenti di un asilo lasciano bimbo di due anni in un van: il piccolo muore di caldo

Avevano affidato il figlio di due anni a quella struttura con la certezza di riabbracciarlo poche ore dopo. Mai avrebbero potuto immaginare che il bacio dato al loro bimbo quella mattina sarebbe stato l'ultimo. Il loro piccolino di 2 anni è stato abbandonato in un furgone bianco davanti al “Ceressa's Enrichment and Empowerment Academy” di Oakland Park, in Florida: una dimenticanza fatale per il bimbo, rimasto per ore in un abitacolo bollente che presto si è trasformato in una tomba.

Bimbo di quattro anni rischia di morire: sfiorata un'altra tragedia in piscina

UPDATE - Fire Rescue has confirmed that a 2-year-old child has died after being left inside a van.https://t.co/FIghqPeYhB — WSVN 7 News (@wsvn) July 29, 2019

Cosa sia successo da quando la famiglia ha affidato il piccolo alla struttura è adesso al vaglio degli investigatori. L’unica certezza è che lunedì, alle 15.20, i dipendenti del centro hanno chiamato i soccorritori dopo essersi accorti del piccolo nel van bianco. A nulla è servita la corsa dei medici : quando sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare. Al momento l’unico dato certo è che il bimbo era stato portato alla struttura in quel furgone: subito dopo si è innescata la tragedia, per la quale la famiglia chiede ora giustizia.

«Quello che è successo una volta arrivati qui è sotto inchiesta - ha detto il portavoce della BSO Keyla Concepcion - Sfortunatamente, non è la prima volta che sentiamo parlare di un caso del genere». La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente in tutta la zona, scatenando il panico tra i genitori che sono accorsi sul posto per recuperare i figli e assicurarsi che stessero bene. «Quando ho chiamato, un’operatrice mi ha detto: “I tuoi figli stanno bene, ma devi venire a prenderli” - ha raccontato Lavonya Roach a WSVN – Quello che è successo è totalmente inaccettabile. La morte non è mai accettabile, soprattutto se coinvolge un bambino. Purtroppo si tratta di persone che non hanno esperienza e non hanno idea di come ci si prenda cura di bambini».

Usa, morto bimbo di 17 mesi lasciato per ore in auto sotto il sole



DEVELOPING: The Broward Sheriff's Office is investigating the death of a 2-year-old discovered inside a van at a day care center in Oakland Park, Florida, with temperatures in the area topping 90 degrees. https://t.co/23T8rfJAMI pic.twitter.com/fVgdrRwKCV — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 29, 2019

che muoiono dopo essere stati lasciati in veicoli caldi. Nei giorni scorsi Juan Rodriguez, di Phoenix, si è dichiarato innocente davanti all'accusa di omicidio colposo dopo aver lasciato accidentalmente i suoi gemelli di un anno, Luna e Phoenix, sul retro del suo veicolo per otto ore.

Brennero, bambino di 5 anni nascosto su un treno: era solo e quasi morto dal freddo

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA