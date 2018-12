Chiude il fratellino in lavatrice per gioco, bimbo di 3 anni muore soffocato

Un gioco tra fratellini che si trasforma in una terribile tragedia. Un bimbo di tre anni è stato trovato morto in lavatrice dai genitori, dopo essere stato chiuso lì dentro dal fratellino maggiore, mentre giocavano, in Russia.

I fatti sono avvenuti nella città di Gubkinski. Come riportato dal DailyMail, il piccolo sarebbe morto per asfissia. I genitori credevano che dormisse e solo la mattina, quando non l’hanno visto nel suo letto, l’hanno cercato in tutta la casa. L'hanno trovato, poi, dentro la lavatrice, senza vita. Il fratello più grande l'hachiuso lì dentro il piccolo per gioco e poi è andato a dormire.

