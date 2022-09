​Bambino di 6 anni muore dopo l'allenamento di calcio, il club: «Un tragico incidente»

Un bambino di sei anni è morto dopo un allenamento di calcio. Lutto per la squadra TSV 07 Höchst, di Gelnhausen, città tedesca situata nel land dell'Assia. Il giovane calciatore è svenuto martedì dopo essersi allenato nel campo sportivo della squadra di calcio. Poco dopo, il ragazzo è morto in ospedale.

Bambino morto dopo l'allenamento di calcio, cosa è successo

Gli operatori sanitari hanno allertato i soccorsi e il ragazzo è stato immediatamente trasportato in aereo in un ospedale di Francoforte con l'elicottero di soccorso. Ma i medici non potevano più aiutare il bambino di 6 anni, morto in ospedale mercoledì notte. Il Kripo Frankfurt ha avviato le indagini.

Il dolore del club

Il dolore del club è enorme, il logo del club è mostrato in bianco e nero sui social, insieme a una candela accesa: «Siamo sbalorditi e siamo impotenti».

La causa della morte

Polizia e magistrati hanno avviato un'indagine sulla morte. Un portavoce della polizia ha confermato la morte a BILD: "La causa della morte non è stata determinata, il ragazzo dovrà essere sottoposto ad autopsia." Secondo le informazioni BILD, TSV 07 Höchst ha annullato tutte le partite per il momento.

Il sindaco: Dolore indescrivibile

Anche il sindaco di Gelnhausen ha mostrato la sua profonda tristezza. Daniel Christian Glöckner (FDP) su KINZIG.NEWS: "È incredibile. Il bambino aveva ancora tutta la vita davanti a sé. Il dolore che stanno soffrendo i genitori è indescrivibile. L'intero distretto è sbalordito. I miei pensieri sono con i genitori e la famiglia dei ragazzini».

Il lutto sui social

L'account Facebook del club ha cambiato la sua immagine del profilo in una candela accesa e il logo del club in bianco e nero. Per il momento, tutte le sessioni di allenamento e le partite dell'Höchster sono state annullate. "Piangiamo la perdita di un giovane membro della nostra famiglia TSV morto a causa di un tragico incidente di allenamento. Siamo sbalorditi e impotenti".