A 11 anni David ha la leucemia: i compagni di classe si radono a zero per non farlo sentire solo

Non volevano farlo sentire diverso. Non volevano che alla solitudine della malattia si aggiungesse la terribile sensazione di essere “particolare”. È una lezione di amore e di grande amicizia quella che arriva da una scuola di Madrid, dove un gruppo di bambini si è fatto rasare a zero in segno di solidarietà nei confronti di David, 11 anni, costretto ad affrontare la battaglia più importante della sua vita, quella contro la leucemia.



Soffoca con la mollica la figlia di 2 anni che aveva gettato il pane a terra: condannata a 11 anni di carcere

Pochi giorni fa David ha deciso di radersi a zero i capelli per non lasciare che la chemioterapia li facesse cadere. Ma non è andato da solo dal barbiere. Insieme a lui c’erano i suo compagni di classe, decisi a sottoporsi al taglio radicale per stare vicino al loro amico. I piccoli sono andati tutti insieme, uniti contro la malattia e il pregiudizio. Ad accoglierli un barbiere che, commosso dal gesto di quei bimbi dal cuore grande, ha deciso che per tutti il taglio fosse gratis: «Come posso farli pagare? - ha detto a Radio Onda Cero - Sono io che dovrei pagare per questo, per me è un vero spettacolo e una lezione di vita».



Shannen Doherty, la difficile lotta contro il cancro: «A volte sono depressa»

Con le lacrime agli occhi anche le famiglie dei compagni di classe di David che hanno sostenuto e appoggiato fin dal primo momento l’iniziativa dei loro figli: «Ci siamo tagliati i capelli per un buon motivo: vogliamo che non si senta solo e abbiamo voluto dimostrargli che non succede nulla a non averli. Si sente solo un po’ di freddo - ha raccontato un compagno di classe di David – Pure i nostri genitori hanno pensato che fosse un'ottima idea, ci hanno detto che erano felici di vederci così vicini a lui». Con il suo nuovo taglio e sostenuto dall’affetto dei suoi amici, David è entrato in ospedale. Da lì, per ringraziare i suoi compagni, ormai diventati fratelli, ha inviato loro alcuni pupazzi. Ci giocheranno insieme quando tutto sarà finito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA