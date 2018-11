Il figlio invia una lettera al papà morto: la Royal Mail gli consegna una risposta bellissima

Jase Hyndman vive in Scozia, e ha perso il papà quattro anni fa. Il piccolo, che oggi ha 7 anni, ha deciso di invare al genitore morto una cartolina di auguri per il suo compleanno. E non si aspettava di ricevere alcuna risposta, che invece gli è stata consegnata dalla Royal Mail, il servizio postale del Regno Unito.

«Papà, ucciderai anche me come la mamma?». Mariarca, la lettera choc del figlioletto

Sulla lettera del bambino, non era scritto alcun indirizzo, ma con calligrafia incerta si poteva leggere «Signor postino, può portare questa lettera in paradiso, per il compleanno di mio papà. Grazie». Un messaggio talmente dolce che la Royal Mail ha inviato al piccolo Jase una lettera di risposta, su carta intestata della società postale di Sua Maestà.

«Caro Jase - si legge nella lettera - abbiamo consegnato con successo la tua lettera a tuo papà in paradiso. È stata una sfida complicata, evitare le stelle e gli altri oggetti della galassia trovati nel nostro viaggio verso il paradiso». «Ti assicuriamo che questa importante lettera è stata consegnata - si conclude la pagina - continueremo a fare tutto ciò che possiamop per assicurare che le tue lettere per il paradiso saranno sempre consegnate».

La firma è di Sean Milligan, assistente del manager dell'ufficio consegne. La vicenda è stata raccontata dalla mamma di Jase, Teri, che ha confermato come da grande suo figlio voglia diventare un postino perché, secondo Jase, gli uomini della Royal Mail «hanno dovuto viaggiare in molti posti pericolosi pur di consegnare la mia lettera».



Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA