Bambino ingoia una puntina da disegno e muore a 5 anni, la mamma: «Ho il cuore spezzato»

Ha ingoiato per errore una puntina da disegno ed è morto in ospedale il giorno dopo. La tragedia del piccolo Kyle Lewis, 5 anni ha scoinvolto la Gran Bretagna. «Siamo distrutti dal dolore oltre ogni immaginazione, non si può essere mai preparati per questo» hanno detto i due genitori, che hanno altri 5 figli.

L'incidente

L'incidente è avvenuto il mese scorso, proprio pochi giorni dopo il compleanno del piccolo Kyle. Il bambino stava giocando quando per errore ha ingoiato una puntina da disegno. La puntina ha ostruito le vie aeree impedendogli di respirare. Portato d'urgenza all'ospedale è stato rianimato per 4 volte, poi è stato trasferito in un ospedale specializzato a Leeds. Ma il suo cervello aveva ormai subito gravi danni, essendo rimasto troppo tempo senza ossigeno. Il piccolo è morto due giorni dopo tra le braccia della madre e del padre.

L'ultimo respiro tra le braccia di mamma e papà

«Ha esalato l’ultimo respiro mentre lo stavamo coccolando» ha detto la madre Emma Lewis «Non si può essere mai preparati per questo». «Finché era in ospedale stavo con lui, lo spostavo sul letto, parlavo con lui. Ora son distrutta. La gente mi dice di essere forte, non è così facile. Ho perso mio figlio e al momento non riesco a pensare ad altro che a lui. È come se non sapessi come soffrire» ha aggiunto la donna. Il caso ha avuto un grande risalto mediatico ed è stata organizzata una raccolta fondi per aiutare la famiglia, in particolare le 5 sorelle di Kyle ad avere un regalo per ricordare il loro fratello.

