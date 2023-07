Corpo di un bimbo senza testa trovato su una spiaggia a nord di Barcellona: aveva tra i 2 e i 3 anni, indaga la polizia

La polizia spagnola ha fatto un'orribile scoperta questa mattina presto sulla spiaggia di Roda de Berà, sulla Costa Dorada, a poco più di un'ora di auto a nord di Barcellona. Gli agenti hanno trovato il corpo di un bambino "senza testa". Il piccolo cadavere era sulla sabbia della costa orientale della penisola iberica. In realtà a scoprirlo non sono stati i poliziotti per primi. Loro hanno aperto un'indagine per capire cpsa sia successo, ma sono stati avvertiti dai titolari di una ditta che svolge pulizie sulla spiaggia per conto del Comune (siamo in provincia di Tarragona). È stato, infatti, un loro addetto ad accorgersi di questo corpo martoriato.

La Guardia Civil ha recibido esta mañana un aviso de hallazgo de restos humanos en la playa. A su llegada, los agentes comprobaron que estaban en avanzado estado de descomposición y que pertenecían a un bebé o niño de muy corta edad 💔👶 https://t.co/T2IEIXUXsz — La Provincia (@laprovincia_es) July 11, 2023

Cadavere di un bambino piccolo trovato su una spiaggia a nord di Barcellona: non era vestito con un abbigliamento da mare

L'età del bimbo prima che morisse dovrebbe essere compresa tra i due e i tre anni. È in stato di decomposizione.

Sui resti del corpo mancherebbero anche altre parti: si pensa sia stato trascinato sulla spiaggia dall'acqua. Altro non si sa. La morte è completamente avvolta nel mistero.

Gli agenti della Guardia Civil hanno isolato l'area e stanno trasferendo i residenti e i turisti in altre zone della spiaggia prima che un giudice istruttore autorizzi la rimozione del corpo. Il sindaco di Roda de Berà, Pere Virgili, è stato citato dalla stampa locale per dire che il piccolo potrebbe essere stato su una delle tante imbarcazioni di migranti che si è rovesciata nel Mediterraneo.

🔴#ÚltimaHora | Hallado muerto un niño en una playa de Roda de Berà en Tarragona



El cadáver del menor ha sido localizado a orillas del mar, en la playa Costa Daurada. Se desconoce por el momento su identidad y qué ha sucedido.https://t.co/8LOb88x2Ss — La Vanguardia (@LaVanguardia) July 11, 2023

Il municipio ha dichiarato in un tweet: «Vi informiamo che questa mattina è stato trovato il corpo di un bambino di due o tre anni sulla spiaggia della Costa Dorada. L'area è stata isolata e i funzionari stanno aspettando che il giudice autorizzi la rimozione del corpo. Chiediamo alla popolazione di evitare la zona».

Menomato, con una tutina e una giacca: forse trascinato dall'acqua fino in spiaggia

Il signor Virgili ha dichiarato a El Pais: «Un operatore ha visto quello che pensava fosse un bambino di due o tre anni». Il sindaco ha detto che all'operatore è sembrato di trovarsi di fronte a una bambola. «Non indossava l'abbigliamento adatto per stare in spiaggia», ha aggiunto Virgili, spiegando che il corpo era vestito con «un body, una specie di tuta e una giacca».

Secondo quanto si apprende, alcune delle prime persone che hanno scoperto i resti umani hanno pensato inizialmente di trovarsi di fronte a una bambola a causa dello stato di decomposizione del corpo e non hanno contattato la polizia. All'arrivo degli agenti della Guardia Civile è stato confermato che non si trattava di un bambolotto, bensì del corpo di un bambino.

Nelle prossime ore verrà effettuata un'autopsia per cercare di determinare la causa della morte.