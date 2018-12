Bimbo di un anno trovato nel bosco con fratture e metanfetamina in circolo: arrestato il padre

Un uomo di 26 anni è stato arrestato per aver abbandonato nel bosco il figlio di 13 mesi. Il bimbo, quando è stato trovato dalla polizia, aveva una gamba spezzata, una frattura alla scatola cranica e delle metanfetamine in circolo nel sangue. E' successo in Oregon, dove l'uomo, Brandon Michael Blouin, andrà a processo il prossimo aprile. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo e la sua ex fidanzata e mamma del piccolo Bradley, vivevano in un'auto ai margini della foresta finché Katelin, la ragazza, ha deciso di andarsene e Brandon l'ha inseguita con il bimbo in braccio.



Visto che non la trovava, pare abbia lasciato il piccolo Bradley per terra e continuato da solo. Il bimbo è rimasto da solo almeno sei ore durante la notte con le temperature calate a picco. In più sembra che il padre avesse rapito il bambino dalla custode legale, la nonna materna, che vive in West Virginia. L'uomo era già schedato per altri tipi di violenze.

Ultimo aggiornamento: 12:17

