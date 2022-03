Bambini morti per cesarei negati e cure sbagliate, rapporto maternità choc in Gran Bretagna

Vent'anni di malasanità, tra cesarei negati e mancanza di cure adeguate. Sarebbe questa le causa della morte di 201 bambini e 9 madri nei reparti di maternità dell'azienda ospedaliera Shrewsbury and Telford Nhs Trust nell'Inghilterra centrale. Morti che, secondo gli esperti, sarebbero state evitabili seguendo le procedure mediche adeguate.

APPROFONDIMENTI PROFUGHI Foto ECONOMIA Caro energia, Confindustria Sanità: allarme per la tenuta... LATINA Hélène, ostetrica ai tempi del Coronavirus:... NORME Maternità, per l'indennità al via le nuove... RIETI Rieti, donato ecografo a unità operativa di... LA COMMEMORAZIONE La regina Elisabetta all'omaggio per Filippo con il bastone:...

È il contenuto del rapporto choc che ha analizzato errori e negligenze dell'ospedale pubblico nell'arco di 20 anni (2000-2019), facendo emergere uno dei più gravi scandali di mala sanità della Gran Bretagna. Tanto che il Ministro della Sanità Sajid Javid si è scusato personalmente con le oltre 1500 famiglie coinvolte.

Danni celebrali nei neonati per mancanza di ossigeno

Secondo il rapporto, le vittime sarebbero state evitabili se si fossero seguite le procedure mediche nel modo corretto. Dall'analisi delle cartelle cliniche è emerso un numero impressionante di errori o violazioni delle regole, tra cui un ostinato rifiuto di cesarei o la mancanza di cure adeguate durante e dopo il parto oltre a numerosi casi di neonati che hanno subito gravi danni cerebrali a causa della carenza di ossigeno durante la nascita.

Boris Johnson ha promesso invesimenti nella maternità

Tra le cause delle inefficenze, anche le stringenti esigenze di budget del servizio sanitario pubblico (Nhs). Per questo il ministro delle Sanità, Sajid Javid, ha presentato le proprie scuse in parlamento mentre il premier Boris Johnson ha sottolineato l'importanza di investimenti «sostanziali» nella maternità.