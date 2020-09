Bimbi con la sindrome di down debuttano in tv: la pubblicità commuove i social

Storia commovente in Inghilterra. Un'azienda è diventata la prima a utilizzare bambini con disabilità in uno spot televisivo di salviettine per neonati. Pura ha appena lanciato le sue salviettine per neonati ecologiche. E ha presentato una serie di bambini con disabilità o necessità speciali nella sua nuova campagna "È ora di cambiare". Tra cui il piccolo Lenny Rooney, due anni, da Liverpool, e Willow Welbourn, quasi due anni, da Lincoln.

LEGGI ANCHE --> Assegni negati ai disabili, scatta l’indagine

I piccoli sono stati scelti per recitare nella campagna per le salviettine per neonati senza plastica e le loro foto appariranno anche sui cartelloni pubblicitari e sui social. I genitori di Lenny e Willow hanno firmato per Zebedee Management, un'agenzia che rappresenta le persone con disabilità, quando avevano pochi mesi. I bambini sono stati scelti tra decine di neonati e hanno trascorso una giornata a Londra tra telecamere e macchine fotografiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA