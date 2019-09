L'abbraccio dei due amichetti oltre i pregiudizi: il tenero video commuove il web

Maxwell e Finnegan hanno conquistato il web. I due piccolissimi bambini si sono riconosciuti a molti metri di distanza e appena hanno capito chi fosse l'altro hanno cominciato a corrersi incontro per stringersi un un abbraccio che ha sciolto il web in un periodo in cui si parla sempre di più di razzismo e discriminazioni.

Maxwell e Finnegan sono un bambino bianco e uno nero e nel loro innocente abbraccio di bambini, inconsapevoli e incoscienti, sono diventati della tolleranza, dell'antirazzismo e della fratellanza umana. Il papà di uno dei due, che ha messo il video in rete, ha commentato dicendo che i due hanno fatto una lunga corsa, di cui è riuscito a riprendere solo l'ultima parte.

I due amichetti, uno di 26 e l'altro di 27 mesi, si conoscono da quando sono nati e hanno dimostrato che l'amicizia e i veri sentimenti vanno sempre contro ogni pregiudizio: «Non so come far diventare virali le cose», scrive il papà, «ma questo incontro è semplice e bellissimo. Se potesse essere tutto così...».



