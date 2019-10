«Mamma mostro» lascia che un amico di famiglia violenti per anni le sue due bambine

Una mamma ha permesso a un “amico di famiglia” di «violentare ripetutamente le sue due giovani figlie per anni», spiega la polizia. Secondo quanto riferito, Sarena, 27 anni, ha lasciato che il 64enne abusasse sessualmente delle sue figlie “per anni”. Entrambe le ragazzine hanno ancora meno di 10 anni.

I due sono stati entrambi arrestati dagli agenti dell’Fbi giovedì dopo che il dipartimento locale di servizi di protezione dell’infanzia a Green, Ohio, ha ricevuto una chiamata che esprimeva “preoccupazione” per i bambini della Hall. Non è chiaro chi abbia fatto la chiamata e cosa l’abbia spinto, riporta Cleveland 19, sta di fatto che le bambine sono state liberate da questo terribile incubo. Gli assistenti sociali si sono subito attivati e hanno indagato sulla soffiata e hanno scoperto l’orrore avvertendo subito le forze dell’ordine.

Nella sua pagina Facebook, la donna si descrive come una “mamma casalinga”. Ha pubblicato diversi post elogiando il suo partner e si è descritta come una moglie e una madre amorevole. Poi nel 2016 ha mostrato un lampo di cattiveria pubblicando uno stato criptico arrabbiato che recitava: «Ridicolo... È divertente vedere con i miei occhi...». «Cresci davvero, mettiti i pantaloni grandi e impara un po’ di rispetto...». A cosa e chi si riferisse non è stato capito, ma sono parole, alla luce di quello che è accaduto, forti come un pugno allo stomaco.



La madre-orco è stata accusata di due reati nei confronti delle bambine. L'uomo, invece, affronta molteplici accuse di stupro e grave imposizione sessuale. Entrambi sono attualmente detenuti nel carcere della Contea di Stark senza cauzione in attesa di un’audizione giudiziale. Non è stata ancora prevista una data. L’intera comunità è stotto choc per quanto scoperto dalla polizia e servizi sociali.

