Stupri in piscina, arrestato istruttore di nuoto a Sydney: «Bambine violentate più volte»

Ultimo aggiornamento: 12:36

Un, di, è statoa Sydney con l'accusa di averdue, di sette e sei anni, che frequentavano la piscina in cui lavorava. Lui nega ogni accusa, ma su di lui pendono i sospetti di almeno una trentina di casi di molestie più o meno pesanti.Il caso di, di Sydney, ha sconvolto l'. Come riporta il Daily Mail il ventenne istruttore di nuoto è stato arrestato lo scorso 12 marzo con l'accusa di aver commessodi vario genere ai danni di diverse, di età compresa tra i cinque e i dieci anni, che erano sue allieve. I fatti sarebbero accaduti tra l'inizio del 2018 e la fine dello scorso febbraio.Il pubblico ministero ha già raccolto tutte le accuse a carico di, accusato di aver compiutosessuali, anche in più di un'occasione, ai danni di diverse bambine a cui insegnava a nuotare. In un paio di casi, però, ci sarebbe stata una vera e propria violenza sessuale. La prima denuncia a carico dell'uomo era giunta nell'agosto dell'anno scorso ed era stata presentata dai genitori di una bimba, ma non aveva portato all'arresto del giovane per un vizio di forma., 20 anni, è stato arrestato e rilasciato su cauzione, pari a 100mila dollari australiani (circa 63mila euro). In attesa della prossima udienza, fissata a maggio, il giovane dovrà presentarsi quotidianamente in commissariato per l'obbligo di firma, non può entrare in nessuna piscina e si è visto revocare il passaporto. Intanto, l'ente che gestisce la piscina dove fino a poche settimane fa lavorava il ventenne ha deciso nuove regole: «Assumeremo dei supervisori che vigileranno costantemente sui nostri istruttori durante le lezioni, la sicurezza dei bambini è la nostra priorità e non possiamo permettere che accadano fatti del genere nelle nostre strutture».